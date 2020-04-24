المراكز الطبية المتخصصة توزع هدايا على الفريق الطبي والمرضى بمستشفيات العزل

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"القابضة للمياه" لوفد "إسكان النواب": تخفيض العمالة لا يؤثر على العمل

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، الخميس، مبادرة "معاك في العزل"؛ بهدف تقديم الدعم المعنوي للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى بمستشفيات العزل ورفع روحهم المعنوية.

وبحسب بيان اليوم، جاءت المبادرة بناء على رغبة العاملين في تقديم المساعدة خلال فترة الأزمة، ومن المنتظر أن يشارك بالمبادرة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والتي أبدت استعدادها للعمل في أنشطة المبادرة.

وبدأت المرحلة الأولى للمبادرة بتوزيع حلوى للطاقم الطبي كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه وهدايا بسيطة للمرضى كنوع من المشاركة الوجدانية وتهنئتهم بشهر رمضان المبارك وذلك في مستشفى زايد آل نهيان ومستشفى ١٥ مايو.

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق المسئول عن المبادرة بتغطية جميع مستشفيات العزل والتي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا كوفيد ١٩.