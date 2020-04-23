السيسي يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان مع نظيره الجزائري

كتب - أحمد عبدالمنعم:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالا هاتفيًا مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للجزائر وشعبها الشقيق كل استقرار وأمن وسلام.

من جانبه أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، وبادل الرئيس السيسي التهنئة بحلول الشهر المعظم، داعياً الله بدوام التقدم والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.