السيسي يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان مع نظيره الجزائري
كتب - أحمد عبدالمنعم:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالا هاتفيًا مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للجزائر وشعبها الشقيق كل استقرار وأمن وسلام.
من جانبه أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، وبادل الرئيس السيسي التهنئة بحلول الشهر المعظم، داعياً الله بدوام التقدم والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3891
عدد المصابين
-
1004
عدد المتعافين
-
287
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2682225
عدد المصابين
-
732647
عدد المتعافين
-
187329
عدد الوفيات
إعلان