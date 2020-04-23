السيسي يبحث مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
كتب- محمد نصار:
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أجرى اتصالًا مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان.
وقال متحدث الرئاسة، إن البرهان هنأ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم.
كما تناول الاتصال الهاتفي بحث العديد من قضايا التعاون الثاني والقضايا الإقليمية.
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