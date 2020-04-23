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اليوم.. 6 رحلات جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج إلى مرسى علم

11:00 ص الخميس 23 أبريل 2020
اليوم.. 6 رحلات جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج إلى مرسى علم

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 3 رحلات استثنائية إلى "الدار البيضاء والبحرين وأمستردام"، كما تسير شركة إير كايرو 3 رحلات إلى "فرانكفورت وبرشلونة والجزائر"، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني: تقلع رحلات مصر للطيران وإير كايرو من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الدول الـ6 لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم، حيث يتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وبدأت وزارة الطيران المدني، الثلاثاء الماضي، تسيير رحلاتها الاستثنائية وتستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

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