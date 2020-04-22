وزير الري: 70 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه بسيناء
كتب- يوسف عفيفي:
كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن افتتاح أكبر محطة معالجة للمياه عالميًا بسيناء خلال شهور قصيرة، لافتًا إلى أن إجمالي المياه التي يتم تحليتها بسيناء تتخطى الـ600 مليون متر مكعب.
وأوضح عبدالعاطي، خلال افتتاح مشروعات تنموية لشرق القناة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الموارد المائية بسيناء تقدر بحوالي من 4 - 5 مليارات متر مكعب.
وقال إن إجمالي تكلفة مشروعات المياه بسيناء بلغ 70 مليار جنيه، متوقعًا خلال الـ3 سنوات القادمة إنفاق 70 مليار جنيه أيضًا استثمارات في مشاريع المياه لتنمية سيناء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3490
عدد المصابين
-
870
عدد المتعافين
-
264
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان