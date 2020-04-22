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وزير الري: 70 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه بسيناء

06:54 م الأربعاء 22 أبريل 2020
وزير الري: 70 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه بسيناء

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن افتتاح أكبر محطة معالجة للمياه عالميًا بسيناء خلال شهور قصيرة، لافتًا إلى أن إجمالي المياه التي يتم تحليتها بسيناء تتخطى الـ600 مليون متر مكعب.

وأوضح عبدالعاطي، خلال افتتاح مشروعات تنموية لشرق القناة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الموارد المائية بسيناء تقدر بحوالي من 4 - 5 مليارات متر مكعب.

وقال إن إجمالي تكلفة مشروعات المياه بسيناء بلغ 70 مليار جنيه، متوقعًا خلال الـ3 سنوات القادمة إنفاق 70 مليار جنيه أيضًا استثمارات في مشاريع المياه لتنمية سيناء.

محمد عبدالعاطي مشروعات المياه بسيناء محطة معالجة للمياه

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