أصحاب المعاشات يدعون لمصر والسيسي.. فرج عامر مشيدًا بصرف العلاوات الخمس

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استجابة وانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأصحاب المعاشات بعد تكليفه للحكومة بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم، أدى إلى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى جميع أصحاب المعاشات الذين توجهوا بالدعوات من قلوبهم لمصر والرئيس السيسي، حتى تخرج منتصرة في مواجهتها الناجحة مع فيروس كورونا.

وأضاف عامر، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أن الرأي العام المصري يثق ثقة بلا حدود في الانحياز الكامل والمستمر من الرئيس السيسي لأهالينا البسطاء وأصحاب الدخول الصغيرة؛ ومنهم أصحاب المعاشات، فهو صاحب الفضل الأول في إنهاء أزمة العلاوات الخمس التي استمرت سنوات طويلة ودخلت ساحات القضاء.

وتقدم رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتهنئة إلى البرلماني القدير السابق النائب البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات، الذي "نجح في استغاثاته المتكررة في أن يوصل صوته وصوت أصحاب المعاشات إلى الزعيم البطل الرئيس السيسي، الذي لم يتردد لحظة في الاستجابة لهم وإصدار هذا التشريع الذي أنصف أصحاب المعاشات".

وطمأن عامر أصحاب المعاشات وجميع الموظفين الذين سوف يحصلون على زيادات في رواتبهم بعد أن يقر البرلمان التشريعات الخاصة بالمعاشات والأجور والمرتبات في الموازنة العامة الجديدة للدولة، بأنه لم يعد أمام أحد استغلال هذه الزيادات المالية في المعاشات والأجور والرواتب في رفع أسعار السلع والمنتجات، بعد نجاح النظام الحالي في مواجهة فوضى الأسعار والأسواق، وبعد نجاح الدولة في زيادة المعروض من جميع المنتجات والسلع وبأسعار مخفضة.