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​"الزراعة": طرح 20 صنف خضروات استعدادًا لشهر رمضان الكريم

10:50 م الإثنين 20 أبريل 2020
​"الزراعة": طرح 20 صنف خضروات استعدادًا لشهر رمضان الكريم

الفاكهة والخضروات

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمود فوزي، رئيس الإدارة المركزية والمحاصيل الزراعية، إنه طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير، تم رفع درجات الاستعداد لإدارة الخضر، التي بدأت توزيعها على الأسواق، مشيرًا إلى عدم وجود أي عجز في أي محصول.

وأضاف فوزي لـ"مصراوي"، أن كافة المحاصيل الزراعية متوفرة من خلال تقارير لجان المديريات الزراعية، لافتًا إلى تقديم جميع التوصيات الفنية الإرشادات السليمة للمزارعين.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور علاء البحراوي، مدير عام إدارة الخضر، توفير 20 صنفًا من الخضر والفاكهة من خلال تسهيل عمليات الجمع والحصاد، وطرحها قبل شهر رمضان المبارك؛ لضمان توافرها في الأسواق.

وأشار إلى أن عمليات الطرح مستمرة حتى منتصف شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن ظروف فيروس كورونا تحد من حركة المزارعين وعمليات الحصاد بشكل ضئيل.

خضروات شهر رمضان رمضان 2020 السيد القصير وزارة الزراعة

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