القوى العاملة: تمديد التأشيرات للمقيمين بالسعودية.. ولا إصابات جديدة لمصريين بالأردن

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أكد المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أن مسئول بالجوازات بالمملكة العربية السعودية أوضح أن تأشيرة الخروج والعودة مفتوحة لم تنتهي صلاحيتها بانتهاء 30 يومًا، ويستطيع المقيم في إجازة بمصر تمديدها عقب إعلان المملكة فك الحظر وفك تعليق رحلات الطيران والرحلات الجوية وإعلان وزارة الصحة عن انتهاء فيروس كورونا، ويتم رفع تعليق قدوم الرحلات الدولية.

وسيتم التمديد وفق المتطلبات للمتأثرين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع تفيشي هذا الفيروس مع استثنائهم من المدة وبغض النظر عن انتهاء صلاحية الإقامة.

وفي نفس السياق أشار إلى أن تمدد التأشيرات للمقيمين يتم عن طريق وزارة الخارجية وليس "أبشر الجوازات"، وذلك بنفس الإجراءات المتبعة في الظروف العادية، وهي (مشهد من الجوازات، وبرينت منها "تحقيق شخصية مقيم" عن طريق الكفيل ويدخل على موقع وزارة الخارجية

Extend Returned Visa. /visa.mofa.gov.sa //https:

(ويملا طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة)، ثم يطبعها ويرفق بها المشهد والبرينت ويتوجه للخارجية السعودية، ويتم التحقق من الأوراق ثم يراجع موقع الخارجية بعد 30 يومًا، ويتم استخراج مستند تأشيرة دخول لمدة 30 يومًا، ويرسل ذلك المستند للمصري المقيم للذهاب به إلى تساهيل السعودية في مصر لاستخراج التأشيرة ويسدد الرسوم.

وفي تقرير أخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم، ووصل مجموع الاصابات من مختلف الجنسيات 417، و7 حالات وفيات، والمتعافون 276، والمتلقون للعلاج 134، و4حالات جديدة.

وفي نفس السياق سمحت الأردن لبعض القطاعات بالفتح اعتبارًا من غدا الثلاثاء من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، بنسبة 30% من العمالة للمنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، أما المنشآت التي فيها أقل من 10 عمال فيتم السماح لها بتشغيل ثلاثة عمال.

وتشمل هذه المنشآت مهن البنشرجي، والكهربجي، وبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الخلوية، والمجوهرات والألبسة والنوفوتيه، وقطاع مواد البناء، والأثاث المنزلي بتوصيله للمنازل، والمكتبات والسماعات الطبية والنظارات والعدسات ، والكهربائيات والالكترونيات والقطاع الفني والإنتاج التلفزيوني وشركات الطاقة المتجددة والأدوات المطبعية والمطابع والدراسات والأبحاث والصحف الورقية ومحلات بيع البن والقهوة.

وبالنسبة للقطاع الصناعي الذي لم يفتح بشكل كامل سيتم رفع النسبة من20% إلى30 % لكل وردية بحيث يصبح للورديتين60%.

ومن ميلانو- إيطاليا، كشف الملحق العمالي مجدي حسنين، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا من مختلف الجنسيات وصل إلى٦١٠ ألاف شخص، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيطالية تدرس إعداد قانون لتشغيل ٢٠٠ ألف من غير الشرعيين في المجال الزراعي وتوفيق أوضاعهم القانونية.