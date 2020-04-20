غاب المواطنون وحضر الأمن.. شوارع القاهرة خالية في شم النسيم (صور)
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كتب- محمد نصار:
تصوير- مصطفى الشيمي وفريد قطب:
هدوء شديد شهدته شوارع القاهرة صباح اليوم في الساعات الأولى من يوم شم النسيم، فغاب المواطنون وحضر في المشهد رجال الأمن وسيارات الشرطة.
شوارع العاصمة التي كانت لا تعرف سوى ضجيج السيارات والمارة في الأيام العادية، يزداد صعوبة في أيام الاحتفالات وخاصة شم النسيم فهي مناسبة يحتفل بها المسلمين والأقباط على حد سواء.
غياب مظاهر الاحتفال عن الشوارع ليس وليد الصدفة لكنه بسبب إجراءات حكومية مشددة خاصة بشم النسيم منها إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات ووقف تسيير المراكب النيلية وتعطيل جميع وسائل المواصلات الجماعية الحكومية والخاصة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.
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