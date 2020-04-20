لتجنب المديونيات.. تعرف على 7 طرق لسداد فواتير الكهرباء إلكترونيًا



كتب- محمد صلاح:

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح لمستهلكي الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية، بشأن الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية، من خلال الطرق الإلكترونية، لتجنب تراكم المديونيات على المواطنين.

وبحسب المرفق، هناك 7 طرق للسداد الإلكتروني للفواتير وهي:

1- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg).

2- من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير تابعة لشركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي: (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

3- 120 ألف نقطة لشركة فوري لتحصيل الفواتير على مستوى الجمهورية.

4- من خلال بنوك (الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) أو عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) بجانب 10 آلاف ماكينة صراف "ATM" موزعة على مستوى الجمهورية.

5- شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول من (App Store -Play Store).

6- يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهي (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

7- يمكن لسكان محافظة بورسعيد استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي.