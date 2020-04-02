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مصر للطيران تسير رحلتين لنقل 400 مصري من العالقين بالكويت ولندن

01:40 م الخميس 02 أبريل 2020
مصر للطيران تسير رحلتين لنقل 400 مصري من العالقين بالكويت ولندن

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلتين استثنائيتين، إلى لندن والكويت لنقل المصريين العالقين هناك بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر بقطاع الطيران المدني: من المقرر أن تصل الطائرات من الكويت ولندن مساء اليوم وعلى متنها نحو 400 مواطن من المصريين العالقين هناك​

مصر للطيران الكويت فيروس كورونا لندن

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