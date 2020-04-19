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بسبب العجز.. "الصحة" تبحث عودة أفراد التمريض المستقيلين لمواجهة كورونا

04:39 م الأحد 19 أبريل 2020
بسبب العجز.. "الصحة" تبحث عودة أفراد التمريض المستقيلين لمواجهة كورونا

الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

كتب - أحمد جمعة:

تدرس وزارة الصحة والسكان، إعادة تعيين أفراد هيئة التمريض المستقيلين والمنقطعين لأسباب لا تخل بالشرف والأمانة؛ لتغطية العجز في أعداد هيئة التمريض خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والعالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنها خاطبت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإعادة تعيين أفراد هيئة التمريض المستقيلين والمنقطعين لأسباب لا تخل بالشرف والأمانة، والذي وجه بدورة وزارة الصحة بدراسة الأمر بشكل كامل.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود في بيان اليوم الأحد، أن المستشار القانوني لوزارة الصحة وجه خطاب ثالث إلى النقابة بتجهيز الطلبات المتعلقة بعودة التمريض للعمل وفق الشروط التي حددها مجلس الوزراء.

وتابعت: "سنحدد الأعداد والجهات التي كان يعمل فيها مقدمي الطلبات من التمريض والجهات المقترح العمل، والأمر قيد الدراسة حالياً".

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الدكتورة كوثر محمود وزارة الصحة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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