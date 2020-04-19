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بالفيديو كونفرانس.. سفير مصر في كندا يشارك الجالية القبطية قداس عيد القيامة

06:09 ص الأحد 19 أبريل 2020
بالفيديو كونفرانس.. سفير مصر في كندا يشارك الجالية القبطية قداس عيد القيامة

السفير أحمد أبو زيد

أوتاوا - (أ ش أ):
شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، الجالية القبطية قداس عيد القيامة المجيد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، حيث تقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية في شرق وغرب كندا قداس عيد القيامة هذا العام دون تجمعات فعلية بالكنائس في سابقة هي الأولى من نوعها نتيجة انتشار جائحة (كورونا) المستجد.
ووجه السفير المصري كلمة بهذه المناسبة، أذاعتها الكنائس القبطية في مختلف ربوع كندا خلال القداس، استهلها بقراءة نص برقية التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج بهذه المناسبة.
ووجه أبو زيد - في كلمته - التهنئة للجالية المصرية من الأقباط ولجميع آباء وكهنة الكنائس القبطية الأرثوذكسية المصرية في كندا، مؤكدا حرصه الدائم على المشاركة الفعلية في احتفالات عيد القيامة وعيد الميلاد من كل عام، إلا أن الظروف الحالية المرتبطة بجائحة (كورونا) حالت دون انعقاد القداس بالنمط المعتاد، داعيا الله أن يحفظ ويحمي أبناء مصر في الداخل والخارج.
كما أكد السفير أبو زيد أن السفارة المصرية في (أوتاوا) حرصت - منذ بداية الأزمة - على التواصل مع كافة التجمعات المصرية في المقاطعات الكندية المختلفة؛ للاطمئنان على أوضاع الجالية وتلبية احتياجات المواطنين، وتمكنت من إعادة أعداد كبيرة من المواطنين العالقين في كندا إلى أرض الوطن، مشددا على أن السفارة وطاقهما مستمرون في التواجد على مدار الساعة لتلبية احتياجات أبناء الجالية خلال تلك الظروف الاستثنائية.

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