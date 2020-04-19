"الزراعة" تكشف حقيقة طرح أراضي للبيع في الوادي الجديد
كتب- أحمد مسعد:
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حول طرح الوزارة 2 مليون فدان للبيع بالوادي الجديد، بمساحة 5 أفدنة لكل منتفع.
وتؤكد الوزارة أن هذا الإعلان غير صحيح تمامًا، محذرة المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات الوهمية، التي تهدف إلى النصب على المواطنين وسرقة أموالهم.
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