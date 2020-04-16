محافظ القاهرة: يوم إضافي للمتخلفين عن صرف منحة الـ500 جنيه

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم بالإضافة إلى تخصيص يوم إضافي لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة في اليوم المحدد له.

وتفقد المحافظ، صباح اليوم، مكتب بريد عابدين لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكتب البريد.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها في توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن عدد العمالة المستحقة بالقاهرة بلغ أكثر من 65 ألف عامل تم توزيعم على 309 مكاتب بريد.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قدمت كافة التيسيرات لمكاتب البريد أثتاء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي تستمر حتى 16 أبريل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة.