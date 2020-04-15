"العزل الذاتي مسؤوليتك".. وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين (فيديو)

كتب - أحمد جمعة:

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى يجتاز الوطن هذه الفترة الحرجة بسلام.

وقالت الوزيرة في فيديو نشرته الوزارة اليوم الأربعاء: "العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك".

وتوجهت "زايد" بالشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني وجميع الشركات وكافة شرائح المجتمع التي ساهمت بكثير من التبرعات العينية والمادية، والتي أظهرت تضافر كافة مؤسسات الدولة "الحكومية والمجتمعية" في هذه الظروف الاستثنائية، كما توجهت بالشكر أيضًا لرجال الأعمال على تقديرهم للأطقم الطبية، مما كان له أثر بالغ وانعكاس إيجابي عليهم ودعمهم معنويًا لبذل المزيد من الجهد في حماية الوطن.

كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 155 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن 5 حالات وفاة.

وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.​