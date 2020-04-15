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النقل: نقل 1.3 مليون راكب عبر السكة الحديد والمترو أمس

07:49 م الأربعاء 15 أبريل 2020
النقل: نقل 1.3 مليون راكب عبر السكة الحديد والمترو أمس

مترو الأنفاق - أرشيفية

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل، عن نقل مليون و23 ألفًا و944 راكبًا بخطوط المترو الثلاثة، أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنها نقلت 360 ألفًا و788 راكبًا عبر السكة الحديد من خلال تشغيل 703 قطارات بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة.

كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد، أطلقتا حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

مترو الانفاق وزارة النقل هيئة السكة الحديد فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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