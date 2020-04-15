توجيهات جديدة من "التعليم" بشأن تفعيل المنصة الإلكترونية بالمدارس

كتب- أسامة علي:

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عدة تنبيهات للإدارات التعليمية بشأن تفعيل المنصة التعليمية، لافتة إلى أنه سيتم تقييم أداء مديري ووكيلي الإدارات من قبل وزارة التربية والتعليم والمديرية، بمدى المشاركة الفعالة للمعلمين والطلاب من خلال المنصة التعليمية سلبًا وإيجابًا.

وشددت المديرية، وفق بيان، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتباع عدة خطوات من بينها:

- إيصال الأكواد للطلاب عن طريق رائد الفصل وذلك من خلال عمل جروب واتس أب خاص بطلاب فصله، بالإضافة إلى إرسال الأكواد عليه وتخصيص واتس أب لكل مدرسة كدعم فني للطلاب.

- الإعلان عن الأكواد في مكان ظاهر بالمدرسة.

- إلزام جميع المعلمين برفع أعمالهم على المنصة وتفعيل الفصول الافتراضية عليها وارتباط التقارير السنوية بمدي تفعيل المعلم للمنصة حيث أنها من طبيعة عمله.

ووجهت المديرية، الموجهين الأوائل، والموجهين بالإدارات بمتابعة المعلم والمادة العلمية والتأكد من أن جميع المعلمين يرفعون أعمالهم علي المنصة التعليمية.

ويرفع الموجه الأول تقريره إلى المديرية ويُسلم للموجه العام للمادة.

وتكون المتابعة عن طريق مدير المدرسة ومسئول التطوير لمعرفة وطباعة المنصة التعليمية لتوثيق مدى استجابة المعلمين.

كما وجه بالتنبيه على مسئول التطوير بأخذ "سكرين شوت" لكل الأعمال التى تُرفع على المنصة ورفع ذلك للمديرية كل أسبوع.​