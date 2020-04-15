محافظ القاهرة: حملة لفتح الجراجات المغلقة وإحالة المخالفات للنيابة العامة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالعاصمة بدأت شن حملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطىء بها.

وشدد المحافظ، وفق بيان، اليوم الأربعاء، على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في فتح الجراجات وتخصيصها في الغرض الذي أنشئت من أجله لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، مع المرور الدوري للتأكد من عدم عودة الأنشطة المخالفة التي كانت تستغلها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق عنها حتى عودتها إلى حالتها الأولى.

وأكد محافظ القاهرة، أنه في حالة اكتشاف عدم صلاحية الجراج للعمل لوجود مخالفات بنائية تعوق حركة خروج ودخول السيارات به سيتم إحالة المسئول عن إصدار شهادات المطابقة بشكل خاطئ إلى التحقيق أمام النيابة العامة.