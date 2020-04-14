الإفتاء: إفطار الطواقم الطبية المُتصدين لكورونا مخافة الضرر جائز شرعا
كتب - محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرضى والطواقم الطبية الذين يواجهون فيروس "كورونا" الفطر، إذا وقع عليهم ضرر.
وأوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الثلاثاء، أن فتوى جواز إفطار المرضى والطواقم الطبية تُبنى على رأي الأطباء في هذه الحالة.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها عقدت اجتماعا مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس "كورونا" لا يؤثر على الصوم.
وأوضحت دار الإفتاء، أن اللجنة الطبية أكدت أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة فيروس "كورونا".
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