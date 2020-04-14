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خلال أعياد الربيع.. "عبد العاطي" يوجه باستمرار غلق حدائق الري بالقناطر الخيرية

04:58 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
خلال أعياد الربيع.. "عبد العاطي" يوجه باستمرار غلق حدائق الري بالقناطر الخيرية

محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بضرورة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع أشكال الزحام والتكدس، في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأهابت وزارة الري المواطنين، في بيان اليوم الثلاثاء، بالالتزام بتلك التعليمات حرصًا على الصحة العامة وتنفيذ التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري، نفذت أعمال تطوير وتأهيل لكافة الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمنطقة القناطر الخيرية مثل حدائق (عفلة والمناشي ومتحف علوم المياه) وجاري الانتهاء من باقي الحدائق حتى تكون متنفسًا لكافة المواطنين للاستمتاع بها.

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