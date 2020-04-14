رئيس الوزراء يزور مصنع جنرال موتورز للاطمئنان على الإجراءات الوقائية

كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، منذ قليل، مصنع جنرال موتورز للسيارات في مدينة 6 أكتوبر، للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، والاطمئنان على سير العمل والإنتاج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات المُتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.