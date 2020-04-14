"التنبؤ بالفيضان" يوضح حقيقة سقوط أمطار خلال 48 ساعة مقبلة (خرائط)

كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، نماذج التنبؤ بالأمطار، خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 15 أبريل 2020.

وجاءت توقعات المركز كالتالي:

يوم 14 أبريل:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من وسط سيناء.

يوم 15 أبريل:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.



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