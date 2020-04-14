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"التنبؤ بالفيضان" يوضح حقيقة سقوط أمطار خلال 48 ساعة مقبلة (خرائط)

06:30 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
"التنبؤ بالفيضان" يوضح حقيقة سقوط أمطار خلال 48 ساعة مقبلة (خرائط)

جانب من فيضان النيل - ارشيفية

كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، نماذج التنبؤ بالأمطار، خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 15 أبريل 2020.

وجاءت توقعات المركز كالتالي:

يوم 14 أبريل:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من وسط سيناء.

يوم 15 أبريل:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.
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الفيضان وزارة الري الطقس الأمطار

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