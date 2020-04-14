"التنبؤ بالفيضان" يوضح حقيقة سقوط أمطار خلال 48 ساعة مقبلة (خرائط)
كتب- أحمد مسعد:
نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، نماذج التنبؤ بالأمطار، خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 15 أبريل 2020.
وجاءت توقعات المركز كالتالي:
يوم 14 أبريل:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من وسط سيناء.
يوم 15 أبريل:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
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