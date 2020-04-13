لا يخدم مصالحنا.. وزير سوداني يكشف سبب رفض القرار العربي حول سد النهضة؟

كتب- محمد عاطف:

كشف الدكتور ياسر عباس، وزير الري السوداني، سبب اعتراض السودان على مشروع القرار المصري في الجامعة العربية، لإدانة سد النهضة الإثيوبي.

وقال عباس لـ"مصراوي" في أول حوار لوسيلة إعلامية مصرية منذ تعليق مفاوضات سد النهضة: "إننا نرى أن هذا القرار لا يخدم مصالح السودان أولًا، كما أنه لا يخدم مسار التفاوض الحالي بل يؤدي إلى مشكلات بين الدول العربية والأفريقية، ويهدم مبدأ التعاون الذي يسعى له السودان، وفق القانون الدولي الخاص بالمياه الدولية".

اقرأ أيضًا..

- لماذا عدلت الخرطوم اقتراح ملء سد النهضة ليتوافق مع رغبة إثيوبيا؟ مسئول سوداني يرد

- هل تدعم الخرطوم إثيوبيا ضد مصر في سد النهضة؟.. وزير الري السوداني يجيب



