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لا يخدم مصالحنا.. وزير سوداني يكشف سبب رفض القرار العربي حول سد النهضة؟

10:00 م الإثنين 13 أبريل 2020
لا يخدم مصالحنا.. وزير سوداني يكشف سبب رفض القرار العربي حول سد النهضة؟

الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني

كتب- محمد عاطف:

كشف الدكتور ياسر عباس، وزير الري السوداني، سبب اعتراض السودان على مشروع القرار المصري في الجامعة العربية، لإدانة سد النهضة الإثيوبي.

وقال عباس لـ"مصراوي" في أول حوار لوسيلة إعلامية مصرية منذ تعليق مفاوضات سد النهضة: "إننا نرى أن هذا القرار لا يخدم مصالح السودان أولًا، كما أنه لا يخدم مسار التفاوض الحالي بل يؤدي إلى مشكلات بين الدول العربية والأفريقية، ويهدم مبدأ التعاون الذي يسعى له السودان، وفق القانون الدولي الخاص بالمياه الدولية".

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وزير الري السوداني سد النهضة السودان إثيوبيا

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