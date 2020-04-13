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شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين 13 أبريل (بيان بالدرجات)

06:30 ص الإثنين 13 أبريل 2020
شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين 13 أبريل (بيان بالدرجات)

الطقس

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، الاثنين في القاهرة الكبرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون الطقس فيها لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.

أما جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الاحمر فتشهد طقسا معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

أما في شمال الصعيد فيكون الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة وفي جنوب الصعيد معتدل نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين، على محافظات ومدن مصر.ز

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25
شبين الكوم 14 24
طنطا 14 24
دمنهور 14 23
الإسكندرية 13 21
بلطيم 12 20
مطروح 12 20
السلوم 12 19
سيوة 10 24
بورسعيد 14 21
دمياط 14 22
الزقازيق 13 23
الاسماعيلية 13 22
السويس 13 22
العريش 12 23
رفح 12 23
رأس سدر 14 22
نخل 09 21
نويبع 16 24
طابا 14 24
كاترين 06 20
الطور 17 27
شرم الشيخ 18 28
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 24
الفيوم 15 27
بنى سويف 14 26
المنيا 15 27
أسيوط 15 28
سوهاج 17 28
قنا 18 29
الأقصر 18 30
أسوان 18 30
أبوسمبل 20 29
الوادى الجديد 16 27
شلاتين 16 27
ابو رماد 17 27
حلايب 19 25
رأس حدربة 19 24

هذا المحتوى من

Asha
الطقس درجات الحرارة الأرصاد حالة الجو

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