"السبكي": أطباء وممرضون يتطوعون لمواجهة كورونا بمستشفى "المبرة"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية- إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل- تطوع مجموعة من الأطباء والتمريض العاملين بمستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد للعمل بمستشفى المبرة المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إنّ مسألة تطوع الأطقم الطبية للعمل في مستشفى العزل إنما يعبر عن مسؤوليتهم تجاه المرضى في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتقديم خدمة طبية لمصابي فيروس كورونا، متجاوزين فكرة تعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف في بيان اليوم، "جيش مصر الأبيض يؤدي دور بطولي في مواجهة فيروس كورونا، والأطقم الطبية خط الدفاع الأول الذي نؤمن حياتهم على أعلى مستوى".

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنظومة لم تراع تأمين الأطقم الطبية فقط، وإنما اهتمت بتأمين المنتفعين من خلال توفير وسائل الكشف المبكر سواء على أرض الواقع داخل المنشآت الطبية من خلال نصب خيام للكشف المبكر عن فيرس كورونا قبل الدخول للمستشفيات، أو بفكرة استغلال التكنولوجيا عن طريق تفعيل سبل العلاج عن بعد من خلال تقييم الحالات عبر التطبيقات الذكية والروابط الإلكترونية المحمل عليها استمارات تقييم للحالات يقوم المنتفع بإدخال بياناته والأعراض التي يعانيها، ويتم الرد عليه من خلال غرف الفرز الإلكتروني التي تتواصل مع المشتبه في إصابتهم بكورونا.

وكشف السبكي عن جاهزية مستشفى المبرة ببورسعيد لاستقبال الحالات المشتبه بها وعزل حالات الإصابة بالفيروس، إذ جرى تجهيزها على أعلى مستوى من حيث التجهيزات الإنشائية والكوادر الطبية، وتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية حرصًا على سلامة العاملين بالمستشفى والمترددين عليها.

وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والتجهيزات للحماية من انتقال العدوى لمرضى الغسيل الكلوي، وهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، إذ جرى فصل وحدة الغسيل الكلوي بشكل كامل عن باقي المستشفى في مبنى منفصل، وتخصيص خط سير لدخول الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمبنى منفصل آخر، وفصل الطاقم الطبي المختص بمرضى الغسيل الكلوي عن باقي الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، حرصًا على سلامة المرضى.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن بالغ سعادته وفخره وتقديره لجهود جيش مصر الأبيض من الأطباء والصيادلة وطواقم التمريض، والمتطوعين والعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، موجهًا الشكر إليهم على الجهد المبذول والأعمال التطوعية التي يقومون بها في المرحلة الراهنة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

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