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لجان للمرور على المنشآت.. توجيهات حكومية جديدة لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

11:18 ص الأحد 12 أبريل 2020
لجان للمرور على المنشآت.. توجيهات حكومية جديدة لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في توجيهات عاجلة إلى المحافظات أهمية تشكيل لجنة من مسئولي المحافظة والجهات المعنية بها ومديرية الصحة للمرور الدوري على كافة المستشفيات للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والاطمئنان على سلامة الأطباء وأطقم التمرين وباقي أعضاء المنظومة الصحية.

ووجه اللواء محمود شعراوي، وفق بيان، اليوم الأحد، المحافظين بالاستمرار في توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات بالمحافظات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من كافة الجوانب.

وطالب الوزير، المحافظين بالمرور على كافة المنشآت الصناعية والسياحية بالمحافظة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بتلك المنشآت واستمرار عجلة العمل والإنتاج.

كما طالب الوزير، بضرورة التأكيد على ارتداء العاملين للكمامات الواقية وكافة مهمات الوقاية الشخصية داخل تلك المنشآت والتأكد من قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين لاستمرار عجلة الاقتصاد بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.

محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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