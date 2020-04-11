​"ليس وصمة عار".. برلماني مطالبًا بوقف التنمر ضد مرضى "كورونا"

كتب- أحمد علي:

انتقد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإٍسكان بمجلس النواب، ظاهرة التنمر بمصابي فيروس كورونا، ووصفهم من قِبَل البعض بأنهم وصمة عار، لافتًا إلى أن البعض يريد أن يتخلص منهم ويصفهم بألفاظ غير مستحبة، معلنًا دعمه الكامل لكل مبادرة من هدفها وقف التنمر ضد هؤلاء المواطنين.

وأوضح إسماعيل، في بيان له اليوم السبت، أن التنمر بشكل عام ظاهرة مرفوضة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا، هذا الوباء العالمي، نجد مَن يتنمر بالمصابين، منوهًا بأن هذا المرض ليس جريمة، وحقوق المريض من الأمور المهنية والأخلاقية التي ينظمها القانون.

وطالب البرلماني باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشِّي الفيروس، مشيرًا إلى أن المطلوب هو وقف التنمر واتخاذ كل الإجراءات الوقائية في التعامل، وعدم نبذ هذه الفئة من المجتمع؛ خصوصًا أن الجميع معرض للإصابة بهذا الفيروس، وأن الإصابة بالمرض ليست جريمة، والمصاب ليس وصمة عار على المجتمع؛ خصوصًا بعد حديث البعض حول طرق التعامل مع بعض المصابين ونظرة العامة لهم ونبذهم، في الوقت الذي يشدد فيه الجميع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، فإن كورونا ليس جريمة أو وصمة عار في جبين الشخص المصاب.

وحذَّر إسماعيل من التهاون في تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية حول مخاطر الفيروس وطرق انتشاره؛ حيث إنه من الأمراض الخطيرة التي تنتشر بسرعة، ولابد من الالتزام الكامل بتعليمات منظمة الصحة العالمية، مطالبًا المجتمع بتغيير نظرته إلى مرضى فيروس كورونا ووقف التنمر ضدهم.

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