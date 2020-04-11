أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"العربية للتصنيع" تستقبل وزيرة الصناعة لبحث شراكات جديدة للصناعات الوطنية

11:09 ص السبت 11 أبريل 2020
"العربية للتصنيع" تستقبل وزيرة الصناعة لبحث شراكات جديدة للصناعات الوطنية

الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصن

كتب- محمد سامي:

يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم السبت، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقيادات الوزارة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتاحة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وفتح شراكات جديدة دعمًا للصناعات الوطنية.

وتستهدف الزيارة، وفق بيان، اليوم السبت، تعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وخاصة فى ظل سياسات الهيئة العربية للتصنيع في الفترة الأخيرة، بفتح شراكات جادة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك الشركات الكبرى في الوطن العربي وأفريقيا.

عبد المنعم التراس العربية للتصنيع نيفين جامع

الخبر التالى:

مساهمة بـ100 ألف جنيه.. الصحفيين: حساب لدعم العمالة غير المنتظمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1699019

    عدد المصابين

  • 377040

    عدد المتعافين

  • 102782

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء وإصابة 43 بكورونا منذ بداية الأزمة