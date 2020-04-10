محافظ الجيزة: إزالة 270 عقارا مخالفًا.. وإحالة أول حالة للنيابة العسكرية

الجيزة - أ ش أ:

شنت محافظة الجيزة حملة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على الأراضي املاك الدولة والتعديات على الاراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم إن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة أيام الماضية من إزالة 270 حالة بناء مخالف لأبراج وعقارات مخالفة ومنشآت تم بناؤها على اراضي املاك الدولة أو تعديات على الاراضي الزراعية ..مشيرا الى ان الازالات التي يتم تنفيذها تتم بصورة رادعة لعدم السماح للمخالف من تكرار مخالفته مجددا مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقال راشد إنه تم تحويل اول الحالات للنيابة العسكرية لعقار يقع بشارع إبراهيم الجابري مع شارع ناصر الثوره بحي العمرانية ، وذلك بعد قيام مالك البرج المخالف والمكون من 11 طابقا بتكرار مخالفته واعادة بناء وترميم البرج بعد ازالة اجزاء منه مسبقا في اصرار وتحد لأجهزة المحافظة ومستغلا للظروف التي تمر بها الدوله حاليا من تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء والمراكز بتحويل مخالفات البناء الى النيابة العسكرية وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء. كما شدد محافظ الجيزة على رصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية .

ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة .

من جهة اخرى، نفت محافظة الجيزة الشائعات التى ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى بفرض حجر صحى على قرية برك الخيام بمركز ومدينة كرداسة باعتبارها احدى القرى المجاورة لقرية المعتمدية والتي تم تنفيذ حجر صحي عليها.

وأكدت محافظة الجيزة أنه لم يحدث اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحى على القرية ونفت كل ما يشاع عن ذلك ..مشيرة الى اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشى فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التحركات السريعة لمديرية الصحة فى التعامل مع أى حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، مطالبًا المواطنين بالمحافظة باتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف لأى شائعات.

وأشار راشد الى أن المحافظة لن تتردد في الاعلان على الفور وبالتنسيق مع وزارة الصحة عن تنفيذ حجر صحي على أى منطقة حال ثبوت الحاجة لذلك.