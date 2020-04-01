مقترح برلماني بعقد اجتماعات اللجان النوعية بتقنية "الفيديوكونفراس"

كتبت- ميرا إبراهيم:

دعا النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لاستخدام تقنية الفيديوكونفراس، لعقد اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، ومن ثم مواصلة عملها ودورها المطلوب في ظل الجهود المبذولة من الدولة المصرية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

وأكد طلعت، في بيان، اليوم الأربعاء، أن جميع نواب البرلمان يحاولون بقدر الإمكان القيام بدورهم على أرض الواقع مع المواطنين، وخاصة مساعي التوعية والتطهير والتعقيم، ولكن اللجان النوعية التي تمثل مطبح البرلمان عملها ضروري في ظل هذه التحديات للنقاش والحوار بشأن بعض الإشكاليات، ومن ثم تقديم بعض الرؤى والمقترحات والتوصيات للحكومة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الجميع في هذه المرحلة فريق واحد، ويتكاتف من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات مستهدفًا سلامة وصحة المواطنين، ومن ثم عقد اللجان النوعية ذات الصلة مثل القوى العاملة والإدارة المحلية والصحة والصناعة وغيرهم من خلال تقنية الفيديو كونفراس سيكون جيد ومساهم لدعم الحكومة بالتوصيات الناتجة عن نبض الشارع والسعي نحو حلها، خاصة أن أعداد الأعضاء باللجان يكون ليس بالكبير ومن ثم سهل تطبيق هذه التقنية، قائلا: "قد تكون فرصة لمناقشة الموازنة أيضًا بلجنة الخطة وفق هذه الطريقة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البعض تحدث عن هذا الطرح بشأن الجلسات العامة للبرلمان، إلا أن بعض التعقيبات صاحبت ذلك بأن الجانب الفني سيكون غير مؤهل، ومن ثم هذا الأمر لابد من تداركة في مباني المجالس النيابية التي يتم إنشائها في العاصمة الإدارية بحيث تكون مؤهلة فنيًا وتكنولوجيًا لتطبيق هذه التقنية ومواكبة لتطورات العصر التكنولوجي والإلكتروني الذي يسيطر على العالم وتكون أزمة الكورونا درسًا لذلك.