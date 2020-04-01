مقترح برلماني بإنشاء تطبيق إلكتروني يرصد أماكن المصابين بكورونا
كتب - أحمد علي:
أعلن عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أحمد رفعت، أنه سيتقدم باقتراح إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، موجه إلى وزير الاتصالات، ووزيرة الصحة، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يرصد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمشتبه في إصابتها بالمرض.
وأوضح رفعت، في بيان، أن التطبيق سيتم تحديثه يوميًا بعدد الحالات، وأماكن تواجدها في المحافظات والقرى وأسماء أصحابها كاملة، حتي يتمكن المواطنين من أخذ الحذر وعدم التواجد أو مخالطة الحالات المصابة، لحين انتهاء تلك الأزمة.
وأشار إلى أن ذلك المقترح أحد طرق مكافحة انتشار المرض، مضيفًا أن المرض ليس بالعيب ولا يوجد مشكلة فى معرفة اسم المريض، لأننا في حالة حرب مع المرض، والجميع معرض للإصابة بالمرض.
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