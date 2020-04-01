طلب إحاطة حول انتشار صفحات على وسائل التواصل تزعم التعقيم ضد كورونا

كتبت ميرا ابراهيم:

وجه النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الاتصالات والتموين وجهاز حماية المستهلك، بشأن انتشار صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تستغل أزمة فيروس كورونا للنصب على المواطنين، بوجود مجموعة للتعقيم والتطهير تصل أسعاره لحوالي ألف جنيه.

وأشار النائب، إلى أن بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيس بوك تستغل حالة التخوف بين المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتقوم بالإعلان عن بعض المنتجات بحجة التطهير والتعقيم للوقاية من الفيروس بأسعار مبالغ فيها.

وقال: بعد تواصل المواطنين مع أصحاب هذه الصفحات، للحصول على منتجات التعقيم، وأثناء الاستلام يجدون أن سعرها لا يساوي ٥٠ جنيها.

وأكد جون طلعت، أن هذه الصفحات استغلت أيضا اختفاء بعض مواد التعقيم مثل الكحول وارتفاع أسعاره، فضلا عن غياب الرقابة، خصوصا تلك التي تعرض منتجات "بير سلم" وغير مطابقة للمواصفات.

وطالب النائب، وزارة الاتصالات باتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية في مواجهة هذه الصفحات الوهمية، لمنع النصب على المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، على جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية، بضرورة تتبع هذه المنتجات غير المصرح بها والتي غالبا ما تكون من مصانع بير السلم، حرصا على صحة المواطنين ومنع استغلالهم.