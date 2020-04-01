المرشدين السياحيين" تخاطب 5 وزارات لتعويض 9300 عضو متضرر من "كورونا"

كتب- يوسف عفيفي:

خاطب مجلس نقابة المرشدين السياحيين، الثلاثاء، خمس وزارات (القوى العاملة والسياحة والتضامن والمالية والصحة)؛ لدعم المرشدين، مقدمًا كشوفًا بأسماء المستحقين للدعم والمتضررين عقب توقف النشاط؛ بسبب فيروس "كورونا".

وجاءت مطالب النقابة كالتالي:

- وزارة القوى العاملة

خاطبت النقابة وزارة القوى العاملة بدعم المرشدين السياحيين، وتلقت ردًّا بإعداد بيانات المستحقين للدعم، وتقليل حجم الضرر الواقع عليهم وتوفير الدعم المالي، نتيجة أزمة كورونا. وأجرت النقابة إحصاء بالأعضاء المستحقين للدعم على مستوى الجمهورية، وبلغت أعدادهم 9300 عضو مسجلين في النقابة.

وزارة السياحة

خاطبت النقابة وزارة السياحة، بدعم المرشدين السياحيين، ولم تتلقًّ ردًّا من جانبها، رغم اجتماعات الوزارة مع جميع ممثلي القطاع، ولم تصل من الوزارة أي بيانات أو إجراءات عن الخطوات التي تتخذها بشكل جاد لتعويض المرشدين.

- وزارة الصحة

طالبت النقابة وزارة الصحة، بضم المرشدين السياحيين إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، مراعاة لتوقف أعمالهم ودخلهم، بالتزامن مع عدم وجود تأمين صحي لهم.

- وزارة المالية

طالبت النقابة وزارة المالية، بتوفير الدعم المادي المناسب للمرشدين وأُسرهم، وإعفائهم من إقرارات القيمة المضافة لحين عودة السياحة أو تعديل القانون؛ لإعفائهم تمامًا منها.

- وزارة التضامن

طالبت النقابة وزارة التضامن الاجتماعي بتأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية وإسقاط غرامات وفوائد التأخير من على المرشدين السياحيين.