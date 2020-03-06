برلمانية تتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول إجراءات مكافحة "كورونا"

كتب- أحمد علي:

قالت فائقة فهيم عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للوقوف على استعدادات الحكومة المصرية في مواجهة الوباء العالمي "كورونا المستجد".

وأضافت في بيان لها اليوم الجمعة: "على الرغم من أنني مطمئنة لكفاءة ومهنية ما تقوم به الأجهزة المعنية منذ ظهور الفيروس القاتل في الصين، إلا أن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار، وبتكرار ظهور حالات إيجابية حاملة للفيروس، وإن كانت قادمة من الخارج، يتعين علينا في مجلس النواب، بما لنا من دور رقابي، أن نطلِّع ونطمئن لجهود الحكومة في مواجهة الخطر القادم".

وأضافت أن الأمر قد يتطلب من مجلس النواب أن يقر اعتمادات إضافية لتمويل خطة الوقاية: "قبل أن نقف جميعًا مكتوفي الأيدي، إذا ما فشلنا في السيطرة عليه".

وأكدت أن لديها تساؤلات تحتاج لمزيد من الردود الواضحة التي يحتاجها الرأي العام، بخصوص تقدير الحكومة لموقف تعليق العمل بالمدارس من عدمه، وكذلك فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية للقادمين من الخارج.