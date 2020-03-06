مصادر بالمطار تكشف تفاصيل رحلة وصلت من الصين تضم 165.. وسبب زيارتهم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، إن شركة "سيشوان" للطيران الصينية، التي وصلت رحلة لها المطار اليوم الجمعة وعلى متنها 165 راكبًا، تعمل بمطار القاهرة الدولي منذ نهاية شهر أكتوبر 2018.

وأضافت المصادر لـ"مصراوي"، أن سلطات المطار نظمت احتفالية للطائرة فور هبوطها، في صالة 4 المخصخصة للطائرات الخاصة، موضحين أن الشركة مازالت تستأنف رحلاتها بين الصين ومصر، بسبب توافر إعداد الركاب الراغبين في السفر.

وقالت المصادر إن شركة مصر للطيران هي التي أوقفت رحلاتها الي المدن الصينية الثلاثة بسبب انتشار فيروس «كورونا» الجديد وعزوف الركاب عن حجز المقاعد للسفر الي الصين.

وأضافت المصادر، أن طائرة شركة سيشوان الصينية، تصل من مدينة شنج دو عاصمة مقاطعة سيشوان، وعلى متنها سياح صينيين، قبل أن تنهي سلطات المطار إجراءات وصولهم وتسفيرهم من مبنى الركاب رقم 2.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الصحية الواجبة، والتي تتم على أغلب الرحلات التي تصل من دول بها إصابات بفيروس "كورونا" المستجد وليس الصين فقط، وقالت المصادر إن الفريق الطبي أخذ عينات من الحلق والأنف لكل راكب، وتم قياس درجات الحرارة للجميع، وكتابة كروت المتابعة الصحية للكشف على الركاب خلال الفترات المقبلة، والتأكد من خلوهم من العدوى.

وشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، إجراءات مشددة لاستقبال إحدى الرحلات القادمة من الصين، وتم فحص ركاب الرحلة فور هبوط الطائرة داخل أرض المهبط، والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد.

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