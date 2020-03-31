"السبكي" يكشف تفاصيل خطة مواجهة كورونا بمستشفيات التأمين الصحي الشامل

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا داخل وحدات ومستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال "السبكي" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات الوقائية والاحترازية تستهدف حماية المنتفعين بالأساس من مخاطر الإصابة بالفيروس، بالإضافة لمنع الوباء من إصابة الفريق الطبي عبر مخالطة مرضى مصابين بالفيروس وضمان بيئة صحية خالية من الأوبئة في ظل تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى التي تحقق الجودة الشاملة في أداء الخدمة.

وكشف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن أولى الخطوات والإجراءات تمثلت في التنسيق مع محافظة بورسعيد ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر لنصب مجموعة من الخيام الطبية أمام المستشفيات بالمحافظة تمثل حائط الصد الأول لفيروس كورونا والتي يجرى بها كافة إجراءات المسح والفحص الطبي للمنتفع المتردد على المستشفى أو الوحدة التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تستند إلى ركائز الجودة فى أداء الخدمة للمريض وذلك قبل دخوله للمستشفى.

وأضاف السبكي: الخيام الطبية التي تم نصبها في مدخل المستشفيات مجهزة بالمستلزمات الطبية والتجهيزات المعملية للكشف عن أعراض فيروس كورونا حيث يخضع المريض المتوجة للمستشفى للكشف عن درجة الحرارة والتي تعتبر من أكثر أعراض الإصابة شيوعًا بفيروس كورونا، فمن يظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس يتم تحويله لأقرب مستشفى حميات لإجراء فحص شامل له وسحب عينة منه، للكشف عن سلبية أو إيجابية العينة لفيروس الكورونا المستجد، ومن لم تظهر عليه أي أعراض سيتم دخوله إلى مستشفيات التأمين الصحي الشامل وحصوله على الخدمة الطبية التي يرغب بها.

وتابع: نتخذ مزيدًا من الإجراءات لمنع اختلاط أي حالة إذا كانت مصابة بالمرضى بالمستشفيات ما يمنع تسلل أي عدوى لحماية الفريق الطبي لتمكينه من مباشرة عملة في رعاية المرضى وفي نفس الوقت حماية المنتفع الذي قد يكون مصابًا ولا يعلم.

وأكد السبكى وجود غرفة عمليات بالهيئة العامة للرعاية الصحية منعقده على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي تطورات قد تطرأ تتطلب التدخل السريع كما أن الغرفة تقوم بعمليات الرصد والمتابعة لتنفيذ الاجراءات التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح السبكى جاهزية مستشفى المبرة ببورسعيد لتكون مستشفى عزل تحت تصرف وزارة الصحة والسكان.

وقال السبكى إنه سيتم العمل بنظام التناوب بالنسبة للفرق الطبية والإداريين بمستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يضمن جودة أداء الخدمات الطبية المقدمة على أعلى مستوى بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة للهيئة، مع استثناء الفئات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 من هذه القواعد، والتي تشمل أصحاب الأمراض المزمنة بموجب شهادة طبية معتمدة، والمخالطين لأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملات الحوامل.

وأشار إلى تكليف مدير فرع الهيئة ببورسعيد بالمتابعة والإشراف على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للعاملين أو المترددين على الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لفرع الهيئة، مؤكدًا استمرار عمليات التطهير أو التعقيم التي تتم داخل تلك المنشآت الصحية على مدار الساعة فى إطار تطبيق معايير مكافحة العدوى والوصول بها لنسبة الصفر.