"الصحة" تدعو 10 آلاف طبيب للتدريب على تشخيص وعلاج كورونا

كتب- أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تدريبا موسعا على أساليب وطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إلى جانب استعراض أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج للحالات التي تثبت إصابتها.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة، إن برامج التدريب مؤهلة لاستيعاب 10 آلاف طبيب، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت الدعوة لنحو 4 آلاف طبيب يعملون في مستشفياتها، موجهًا دعوة عامة لكافة الأطباء للتقدم والالتحاق بالتدريب.

ويمكن للأطباء التقدم للالتحاق بالتدريب عبر الرابط التالي: اضغط هنا