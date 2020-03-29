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السيسي: مكافحة انتشار كورونا تستدعي الوعي المجتمعي

07:00 م الأحد 29 مارس 2020
السيسي: مكافحة انتشار كورونا تستدعي الوعي المجتمعي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مكافحة انتشار فيروس كورونا تستدعي التكاتف والوعي الجماعي، لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، والمواطنين، في إدارة هذه الأزمة.

واجتمع الرئيس السيسي اليوم، برئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".

وتناول الاجتما متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأعرب الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا".

ووجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي فيروس كورونا مجلس الوزراء وزارة التعليم العالي وزارة الإنتاج الحربي

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السيسي يوجه بزيادة بدل المهن الطبية 75%

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