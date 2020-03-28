تكثيف إجراءات الحجر الصحي على رحلات إجلاء المصريين من الخارج

كتب- محمد عبيد:

تكثف إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، من خطتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على رحلات إجلاء المصريين من الخارج، من خلال إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب فور وصولهم، تحسبًا لوجود أي إصابات أو الاشتباه في أعراض الإصابة بالفيروس، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضًا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن فريق الحجر الصحي يستقبل جميع الركاب القادمين من الخارج على الحلات الاستثنائية، داخل صالة الوصول بمطار القاهرة والمجهزة بكافة الأجهزة الطبية لإجراء الاختبارات اللازمة على كافة الركاب، حيث يتم إجراء اختبار فيروس كورونا (rapid test) وهو عبارة عن تحليل لقياس الأجسام المضادة للفيروس في جسم الراكب، ويستغرق الاختبار ما يقرب من 10 دقائق لتحديد موقع الراكب إلى جانب اختبار قياس درجة الحرارة.