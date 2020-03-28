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نائبة محافظ القاهرة تتابع حالة النظافة بحي المعادي

04:53 م السبت 28 مارس 2020
نائبة محافظ القاهرة تتابع حالة النظافة بحي المعادي

نائبة محافظ القاهرة تتابع حالة النظافة بحي المعادي

كتب- محمد نصار:

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حي المعادي، حيث قامت بالمرور الميداني لمتابعة الأعمال والوقوف على حالة النظافة والإشغالات والتعقيم بشوارع حي المعادي.

وأشادت جيهان عبدالمنعم، بمستوى النظافة بشوارع الحي وإجراءات نظافة شوارع المعادي، موجهة الشكر للمهندس عادل عبدالظاهر رئيس الحي.

وقدمت نائبة المنطقة الجنوبية، التحية لمجموعة العمل المنوطة بأعمال النظافة لآدائهم المشرف.

حي المعادي النظافة جيهان عبد المنعم فيروس كورونا

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