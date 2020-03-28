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الصحة العالمية: مصر تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة كورونا.. وتستطيع إجراء 200 ألف اختبار

06:33 ص السبت 28 مارس 2020
الصحة العالمية: مصر تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة كورونا.. وتستطيع إجراء 200 ألف اختبار

منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية إن مصر تعمل بجد وتبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على وباء فيروس كورونا، مضيفة انه مازال هناك الكثير يمكن القيام به.

وأضافت المنظمة في بيان أن نظام مراقبة الوباء القوي وجهود تتبع الحالات أثبتت فعاليتها في السيطرة على حالات متفرقة ومجموعات من الحالات قبل أن تتمكن من الانتشار.

وأشارت الصحة العالمية إلى أنه بدعم منها وشركاء آخرين، أصبح لدى مصر الآن القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار للفيروس،

من جانبه، قال الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن مصر تقوم بعمل كبير "لكن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به".

وأضاف أن لدى البلاد "فرصة حاسمة الآن للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض قبل أن ينتقل من الوضع الحالي إلى انتقال مجتمعي".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة أجرت 25 ألف اختبار لفيروس كورونا.

ومساء الجمعة، أشارت زايد في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إلى أن الاختبارات تجرى فقط لمن تظهر عليه أعراض الوباء.

وقالت: "مش هروح أعمل مسحات (اختبارية) لكل المجتمع، لا ده غلط، مش أهم حاجة".

سجلت مصر حتى الجمعة 536 حالة إصابة، و٣٠ وفاة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

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