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حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن العائدين من العمرة.. وموقف المصريين بالخارج

07:19 م الجمعة 27 مارس 2020
حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن العائدين من العمرة.. وموقف المصريين بالخارج

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، اعتماد وزارة الصحة لآلية جديدة للعائدين من العمرة، وتأكيد التموين انتظام حركة البيع والصرف للموطنين، وتشديدات من الوزارة الأوقاف على إغلاق المساجد قبل صلاة الجمعة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
صالح عباس الأزهر الشريف خالد العناني وزارة السياحة فيروس كورونا خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالي

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