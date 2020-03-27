حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن العائدين من العمرة.. وموقف المصريين بالخارج

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، اعتماد وزارة الصحة لآلية جديدة للعائدين من العمرة، وتأكيد التموين انتظام حركة البيع والصرف للموطنين، وتشديدات من الوزارة الأوقاف على إغلاق المساجد قبل صلاة الجمعة.