ساويرس يدعو العالم للصلاة في وقت واحد: حتى يُزيح الله غمة "كورونا"
كتب - محمد عبدالناصر:
دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، العالم كله إلى تحديد وقت معيّن للصلاة باختلاف الأديان، والدعاء بأن يقضي الله على وباء "كورونا".
وقال ساويرس عبر حسابه على "تويتر" اليوم الجمعة: "أرى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعًا باختلاف أدياننا، حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعًا".
وأضاف: "فلنختر يومًا محددًا وساعة محددة ونتوجه لله جميعًا في نفس الوقت والساعة بالصلاة لكي يزيح عنا هذه الغمة ويقضي على هذا الوباء".
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