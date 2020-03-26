هل تحصل فئات تكافل وكرامة على منحة 500 جنيه؟.. وزير القوى العاملة يجيب

كتب - يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تجري عملية التدقيق في بيانات العمالة غير المنتظمة التي تسجل أولا بأول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة تمهيدًا للنظر في رعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم.

واوضح الوزير، في بيان اليوم الخميس، أن مستفيدي برنامج (تكافل وكرامة) ليس لهم أولوية في الحصول على المنحة الاستثنائية التي أعلنتها والمقدرة بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، كما أن المؤمن عليهم لا يستفيدون من هذه المنحة أيضا.

وناشد "سعفان"، العمالة غير المنتظمة بضرورة الإسراع في تسجيل بياناتهم باعتبار أنها الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg.

وحذر المواطنون من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، بشأن صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "واتس آب".

وتتمثل خطوات التسجيل، من خلال الدخول على موقع وزارة القوى العاملة www. manpower.gov، واختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة، ثم الضغط على زر التسجيل، ثم تسجيل البيانات الشخصية، متمثلة في الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف الشخصي، ثم الضغط على زر إرسال.

وخصصت الوزارة رقم تليفون 01212201303، بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب

يأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.