أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

النقل ترد على مزاعم توقف القطارات والمترو الجمعة والسبت (بيان رسمي)

04:13 م الخميس 26 مارس 2020
النقل ترد على مزاعم توقف القطارات والمترو الجمعة والسبت (بيان رسمي)

مترو الأنفاق

كتب - أسامة علي:

نفت وزارة النقل ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن قطارات السكك الحديدية والمترو تعمل على مدار أيام الأسبوع وفقًا لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزارء.

وأهابت وزارة النقل، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانصياع وراء ما يتردد من شائعات تخص هذا المرفق الحيوي والتأكد من كافة أخبار المرفقين من مصادرها الرسمية.​

مترو الأنفاق وزارة النقل السكك الحديدية مجلس الوزارء حظر التجوال

الخبر التالى:

الحكومة توافق على سداد أموال الجهات المنفذة لمشروعات هيئة الاستثمار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 456

    عدد المصابين

  • 95

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 460065

    عدد المصابين

  • 113783

    عدد المتعافين

  • 20828

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على تساؤلات الحظر.. كل ما يهم المواطن (اضغط للتفاصيل)