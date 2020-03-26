الكهرباء: 13761 بلاغا وشكوى خلال أول أيام حظر التجوال

كتب - محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي البلاغات والشكاوى على الخط الساخن 121 خلال أول أيام حظر التحرك على مستوى المحافظات بلغ 13 ألفا و761 شكوى.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- أنها تلقت أمس الأربعاء 12 ألفا و805 بلاغات بينها 4 آلاف و599 بلاغا فنيا وبلغ عدد البلاغات التي تم حلها حوالي 4 آلاف و480 ويجري حل 119 بلاغا.

وذكر البيان أن الوزارة تلقت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم 956 بلاغا منها 589 بلاغا فنيا تم حل 430 بلاغا، ويجري العمل على سرعة استكمال حل 159 بلاغا فنيا.

وأكد البيان أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع القيادات يتابعون باستمرار مجهودات العاملين بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع للقيام بدورهم الحيوي في الحفاظ على انتظام التغذية الكهربائية والمتابعة الدائمة للتواصل مع المواطنين من خلال الآليات المختلفة والتي تتمثل إلى جانب خدمة الخط الساخن 121 فى المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى الجمهور أيضاً خدمة كل من الموقع الإلكترونى للوزارة، الشكاوى الواردة عبر قنوات التواصل المختلفة (جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون...)، وتطبيق شكوى الفواتير وSMS، وبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ويتم العمل على حل اى مشكلة فى أسرع وقت ممكن ومراعاة خطة الدولة في إتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".​