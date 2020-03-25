صور.. هكذا بدت القاهرة في الساعة الأخيرة قبل الحظر: غلق محال وشوارع خالية
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تصوير-نادر نبيل وعصام خضيري وعلاء أحمد:
محال مغلقة، وشوارع شبه خالية من المارة، وسيارات تسابق الزمن للوصول إلى محطتها النهائية.. هكذا بدت شوارع القاهرة في الساعة الأخيرة قبل تطبيق حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
والتزمت محال مناطق السيدة عائشة والمهندسين وزهراء المعادي بقرار الغلق في الخامسة مساء. ورصدت عدسة مصراوي شوارع المناطق الثلاثة وهي شبه خاوية في الساعة الأخيرة قبل بدء حظر التجول المقرر في السابعة مساء.
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