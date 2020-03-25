برلماني: إجراءات الدولة المشددة لمنع التجمعات ضرورة ملحة

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، ومنها قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد مع وقف وسائل الموصلات والخدمات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال بركات، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الأزمة تؤكد الوعي الكامل بمواجهة الأزمات التي تهدد صحة أبناء الوطن من الوباء العالمي، مشيرا إلى أنها ضرورة ملحة.

وأكد بركات، أهمية القرارات الأخير لما أثبته الواقع من عدم كفاية الإجراءات اتخذتها الدولة الفترة الماضية بالشكل الكامل للحد من انتشار الفيروس، فلازالت أعداد المصابين في ازدياد ولازال هناك بعض المتهاونين من المواطنين، مضيفًا أن بعض السلوكيات الاجتماعية، التي تستخف بتوجيهات الدولة من خلال التجمعات، تسهم في انتقال العدوى، وانتشار المرض.

وتابع: "سبب انتشار الفيروس بإيطاليا بكثافة هو استخفاف الشعب هناك به وعدم أخذ الوضع بجدية في البداية، الأمر الذي أدى إلى تسجيل إصابات عديدة فاقت الصين".

وطالب بركات، جميع المواطنين بمنع الخروج إلا للضرورة القصوى، امتثالا لمعايير السلامة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، واستنادا إلى التجارب التي مرت بها تحديدا كل من الصين وإيطاليا.​