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وزيرة الصحة: إجراء 25 ألف اختبار كورونا بالمطارات والموانئ

03:13 م الأربعاء 25 مارس 2020
وزيرة الصحة: إجراء 25 ألف اختبار كورونا بالمطارات والموانئ

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إجراء 25 ألف اختبار كورونا لكل الطائرات القادمة إلى مصر وكل الموانئ البحرية خلال الفترة الماضية.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه يتم التوسع في إنشاء المعامل على مستوى المحافظات؛ لسرعة خروج نتائج العينات، لافتة إلى وجود 21 معملًا في الوقت الحالي، بينها معملين في سوهاج وقنا من المقرر أن يبدأ العمل فيهما غدًا.

وأوضحت أنه تم دعوة المستشفيات الجامعية للارتباط بالمعامل المركزية للمساعدة في سرعة خروج النتائج، مع التأكيد على حظر إجراء تحاليل عينات خارج المعامل التي حددتها وزارة الصحة.

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